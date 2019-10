Niger : le marocain ONEE et la BID s’activent pour accroître l’accès à l’électricité en milieu rural

(Agence Ecofin) - L’Agence nigérienne de promotion de l’électrification en milieu rural (ANPER) a signé avec le marocain ONEE (Office national de l’électricité et de l’eau Potable), un contrat de prestations de service.

Cet accord, paraphé à Rabat au Maroc le 7 octobre 2019, par Salouhou Hamidine et Abderrahim El Hafidi, respectivement directeur général de l’ANPER et de l’ONEE, va permettre d'accroître le taux d’accès à l’énergie électrique en zone rurale au Niger.

Il sera plus précisément question, d’« augmenter l’accès à l’électricité en milieu rural à travers la réalisation de mini-réseaux alimentés par des centrales solaires avec stockage et le raccordement d’environ 17 500 foyers et 1 500 activités (services publics et activités économiques) dans une trentaine de villages », indique l’ONEE dans un communiqué.

Cet accord entre dans le cadre du partenariat entre l'entreprise marocaine et la Banque islamique de développement qui a pour but d’appuyer les projets d’électrification rurale.

SG