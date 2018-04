Nigeria : le réseau électrique a perdu 300 millions $ à cause de la fourniture erratique d’électricité

(Agence Ecofin) - Le secteur énergétique nigérian a perdu 108 milliards de nairas (plus de 300 millions $) au cours du premier trimestre 2018, à cause des contraintes empêchant une fourniture électrique régulière dans le pays.

Selon la Nigerian Electricity Suppy Industry (NESI) qui a révélé l’information, environ 1,5 milliard de nairas sont perdus par mois à cause des difficultés d’approvisionnement en eau, en gaz et de l’état des lignes de transmission. Les vandalismes chroniques des pipelines de gaz sont la principale cause des irrégularités d’approvisionnement tandis que le manque de maintenance est la cause des contraintes endurées par le réseau de transmission. Le 25 janvier dernier par exemple, la production du réseau électrique n’a été que de 3 917 MW pour une capacité de plus de 7 000 MW.

Le Nigeria a une demande électrique estimée à 12 000 MW.

Gwladys Johnson Akinocho