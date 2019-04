Le Gabon et la Guinée equatoriale s’acheminent vers la signature du protocole d'accord d’un projet transfrontalier d'électrification

(Agence Ecofin) - Faire le point sur la mise en œuvre du projet intégrateur Gabon-Guinée équatoriale en matière d’électrification. C’est l’objet de la rencontre que le ministre de l'Eau de l'Energie et des Ressources minières, Tony Ondo Mba, a eu ce 3 mars courant, avec les dirigeants du Pôle énergétique de l’Afrique centrale (PEAC).

Occasion a été donnée au secrétaire permanent du PEAC, Jean-Chrysostome Mekondongo, de faire le compte rendu au ministre, des actions menées en vue de la réalisation de ce projet d'électrification transfrontalière.

Il a, dans ce cadre, indiqué que le protocole d'accord pourrait être signé par les deux gouvernements dans de très brefs délais au siège du PEAC à Brazzaville.

Il s'est également réjoui de l'impulsion donnée à ce projet des deux côtés de la frontière et de l'implication de la Société d'électricité de la Guinée équatoriale SA (SEGESA) et de la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG).

Prenant la parole à son tour, à la suite de ces explications, le DGA de la SEEG s'est dit heureux que ce processus arrive à terme, car l'entreprise gabonaise a besoin de puissance électrique pour alimenter le nord du pays.

Il a souligné que la puissance hydraulique qui va se substituer aux centrales à diesel permettra en outre de réaliser des économies importantes. Quant au DG de l'énergie, il a estimé que le raccordement Assok-Mongomo pourrait être la première étape de cette collaboration.

Au terme de la rencontre, le ministre Tony Ondo Mba a d’abord rappelé qu'il s'agit d'un projet gagnant-gagnant d'une part, d'une énergie plus propre et moins coûteuse ; et que d’autre part, « c'est une occasion pour les pays d'Afrique centrale d'avoir une victoire collective qui impacte les populations dans le besoin et de promouvoir l'intégration sous régionale à travers l'énergie électrique ».

Stéphane billé