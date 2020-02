Cameroun : déjà 28 MW d’énergie électrique disponible sur les sites du CHAN 2020 et de la CAN 2021

(Agence Ecofin) - A trois mois du démarrage du Championnat d’Afrique des nations de football au Cameroun, Eneo, le concessionnaire du service public de l’électricité dans le pays, affirme avoir déjà construit et mis en service plus de 90% des ouvrages sollicités par les pouvoirs publics.

Ces ouvrages ont été construits non seulement sur les sites devant abriter les rencontres du CHAN 2020, mais aussi sur ceux qui accueilleront les matches de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, prévue pour se dérouler au Cameroun, au cours de la période janvier-février 2021.

« L’ensemble du projet consistait en la réalisation, à travers quatre régions, de plus de 47 km de réseau souterrain, 36 km de réseau aérien sur poteaux métalliques et béton, sept postes de livraison, 15 postes de distribution, un poste de répartition, pour une puissance installée de 28 MW », précise l’entreprise de production et de distribution de l’électricité.

Selon Nicolas Keedi, directeur adjoint des études chez Eneo, « l’option prise de dédier des ouvrages à l’alimentation des sites participe de la volonté de mettre en place des réseaux qui seront très peu exposés aux pannes et garantiront un transit optimal des charges. Leurs structures faciliteront ainsi les interventions en cas d’incidents ».

BRM