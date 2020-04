Sénégal : l’US Exim Bank alloue 91 millions $ à l’électrification rurale

(Agence Ecofin) - L’Export-Import Bank des États-Unis vient d’approuver une garantie de financement de prêts de 91,5 millions $ pour faciliter l’électrification rurale au Sénégal. Ces fonds faciliteront en effet l’exportation de services d’ingénierie et de construction américains dans le secteur de l’électrification rurale.

Cette transaction permettra d’apporter l’énergie à environ 330 000 Sénégalais habitants dans plus de 415 villages tout en créant 500 emplois répartis dans 14 États aux États-Unis. Concrètement, elle apportera un appui à l’entreprise Weldy Lamont qui exporte des équipements comme les panneaux solaires vers l’Afrique.

« La sélection de Weldy-Lamont pour ce projet est une victoire non seulement pour cette petite entreprise de l’État de l’Illinois, mais également pour ses employés répartis à travers 14 Etats, l’ensemble des USA et le Sénégal. Nous sommes fiers d’apporter un appui aux petites entreprises américaines et d’exporter les produits d’énergie renouvelable "Made in USA" vers l’Afrique subsaharienne » a affirmé Kimberly Reed, le président de l’Exim Bank des USA.

Le coût total de ce projet d’électrification a été estimé à 100 millions $.

Gwladys Johnson Akinocho