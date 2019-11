Afrique du Sud : le nombre d’arrivées touristiques enregistre un recul de 2,1% à fin septembre 2019

(Agence Ecofin) - Selon le rapport 2019 de l’Agence sud-africaine des statistiques (Stats SA) sur la migration et le tourisme, le nombre total d’arrivées de touristes de janvier à septembre 2019 s’est élevé à 7 562 743 touristes, ce qui équivaut à une baisse de 2,1% par rapport à la même période de l’année précédente où le pays a enregistré 7 727 732 touristes.

Cette baisse est essentiellement relative à la sécurité et a été principalement observée au niveau des arrivées en provenance d’Australie et d’Europe, qui ont enregistré respectivement une chute de 5% et 3,9%.

Face à cette situation, la ministre du Tourisme, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, a annoncé la mise en place d’une nouvelle stratégie sécuritaire en vue de remédier aux failles dans le domaine.

La responsable a également fait savoir que des efforts supplémentaires sont déployés en Afrique du Sud pour inciter les différentes parties prenantes, telles que les compagnies aériennes, à mettre en place des stratégies de marketing communes pour booster le secteur.

Selon le rapport 2018 du World travel & tourism council (WTTC), l’Afrique du Sud a occupé la première place du tourisme en Afrique, cette année-là, en contribuant à 425,8 milliards ZAR (environ 29,05 milliards $) de l'économie, ce qui représente 8,6% du PIB.

