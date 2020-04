Sénégal : l’Etat mobilise 6 millions $ pour soutenir les acteurs et entreprises du pôle touristique du Sine-Saloum

(Agence Ecofin) - Le Sénégal va mettre un fonds de 4 milliards FCFA (environ 6,5 millions $) à la disposition des acteurs et entreprises du pôle touristique du Sine-Saloum (régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine) affectés par la pandémie de Covid-19. L’information a été donnée, le mardi 28 avril 2020, par le ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr (photo), au cours d’une visioconférence.

Selon M. Sarr, ce financement sera distribué aux acteurs et entreprises des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, du transport touristique, sans oublier le secteur culturel et sportif.

Se prononçant sur les critères pour bénéficier de l’aide, le président du Syndicat d’initiative et de promotion touristique du Sine-Saloum, Issa Barro, a fait savoir que « des chartes permettront aux ayants droit d’accéder à ces fonds, sous l’autorité du gouverneur ». Avant d’ajouter : « il est vrai que nous sommes dans la lutte contre le Covid-19, mais il faudra penser à sauvegarder l’outil de travail, à préserver le capital humain et à relancer le secteur du tourisme ».

D’après les données rendues publiques par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) du Sénégal, en 2018, les recettes issues du tourisme ont contribué pour près de 7 % au PIB.

André Chadrak