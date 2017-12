Tunisie : le tourisme a le vent en poupe, présage à la forte croissance économique en 2018

(Agence Ecofin) - Le Tourisme tunisien semble retrouver des couleurs en 2017. Ayant fait chou blanc depuis deux ans suite aux attaques islamistes, le secteur touristique est sorti dopé cette année, indiquent les chiffres officiels.

Au 20 décembre 2017, le nombre de touristes étrangers ayant mis le cap sur le pays du Jasmin, a augmenté de 23% par rapport à 2016.

Selon les données fournies par la présidence, au total, 6,731 millions de touristes ont visité le pays d'Afrique du Nord jusqu'au 20 décembre. Les revenus générés par l’activité touristique ont progressé de 16,3%% pour se situer à 2,69 milliards de dinars (1,09 milliard $).

Les performances de cette année, restent toutefois loin de celles 2010 où les recettes touristiques avaient atteint un record de 3,5 milliards de dinars, avec près de 7 millions de visiteurs.

En Tunisie, le tourisme représente environ 8% du produit intérieur brut, fournit des milliers d'emplois et constitue une des sources de devises les plus importantes. Mais rencontre-t-il d’énormes difficultés depuis l'attaque du musée du Bardo et l'attentat de Sousse en 2015.

La reprise de ce secteur vital est une bonne nouvelle et annonce une embellie pour une économie asphyxiée depuis l’année noire 2015.

Selon le FMI, la croissance du PIB devrait rebondir à 2,3%, portée par la reprise des secteurs du phosphate, de l'agriculture et notamment du tourisme.

Fiacre E. Kakpo