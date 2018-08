Rwanda : le tourisme a généré 438 millions $ de revenus en 2017 (+7%)

(Agence Ecofin) - Selon le rapport annuel du Rwanda Development Board (RDB), le secteur du tourisme a généré 438 millions $ de revenus en 2017, contre 404 millions $ l'année précédente, soit une hausse de 7,76%.

Cette performance est toutefois légèrement en deçà des objectifs fixés au secteur par le gouvernement pour l’année 2017 en termes de revenus, qui étaient de 440 millions $. Notons que les recettes touristiques du Rwanda en 2017, ont essentiellement été réalisées par les voyageurs d’affaires qui ont rapporté la plus grosse part des recettes avec 33%, suivis des visites avec 29%. Les vacanciers ont quant à eux, engrangé 27% des recettes.

Cependant, le Rwanda qui se positionne sur le tourisme d’affaires a vu les revenus de ce segment touristique baisser, passant de 47 millions $ en 2016 à 42 millions $ en 2017 (-10,6%). Même si le RDB estime que sa contribution aux recettes touristiques devrait augmenter à 74 millions $ en 2018 ; relevant au passage que le Rwanda a accueilli 169 réunions internationales en 2017, enregistrant la participation de 28 308 délégués, contre 23 804, l’année précédente.

Concernant la provenance des voyageurs, le rapport du RDB révèle que ceux de la Communauté d’Afrique de l’Est ont généré les revenus les plus élevés (25%), suivis de l'Europe (22%) et du reste de l'Afrique (21%).

Pour ce qui est des parcs nationaux et des réserves naturelles, le parc national des volcans représente une part importante des revenus avec 17,1 millions $ (environ 90% des recettes des parcs), bien qu’il n’attire que 38% des visiteurs. Suivi du parc national de l’Akagera qui a généré environ 1 million $ après avoir attiré environ 44 000 visiteurs en 2017.

Par ailleurs, le rapport annuel du RDB souligne que l’attraction touristique du Rwanda atteignait plus de 173 millions de personnes grâce à la couverture médiatique mondiale, le pays s'efforçant de se positionner comme l'une des principales destinations touristiques en Afrique.

Et cela a été rendu possible par une conjonction d’actions parmi lesquelles, la participation du pays à des salons professionnels internationaux et à des foires régionales et internationales. Mais également, grâce à la compagnie nationale RwandAir qui dessert actuellement plusieurs destinations, améliorant ainsi l’accessibilité du pays.

Toujours selon le RDB, le tourisme devrait maintenir sa trajectoire de croissance en 2018 en s’appuyant sur des facteurs tels que l’amélioration des régimes de visas, la sécurité et les investissements dans les infrastructures hôtelières.

Enfin, l’accord de sponsoring signé en mai 2018 entre l’équipe de football anglaise Arsenal FC et le gouvernement Rwanda devrait rehausser de manière significative l’image du pays au niveau mondial, estime Rwanda Development Board.