L’Est et l’Ouest de l’Afrique se donnent rendez-vous mi-mars à Casablanca pour le 6e Forum international Afrique développement

(Agence Ecofin) - Pour la 6ème édition de son Forum international Afrique développement (FIAD), le groupe Attijariwafa bank veut rapprocher l’Est et l’Ouest de l’Afrique, deux régions du continent qui, juge-t-il, se parlent peu. « A Attijariwafa bank, il nous a semblé bon de commencer à raisonner globalité. D’où le choix du thème de ce FIAD 2019 : Quand l’est rencontre l’ouest », explique Mohamed El Kettani, PDG du groupe bancaire.



A cette occasion sept pays seront à l'honneur. Trois de l’ouest, le Cameroun, la Côte d'ivoire et le Mali, et quatre de l’est : l’Égypte, l’Éthiopie, le Kenya et le Rwanda.

Des trophées de la coopération Sud-Sud seront remis à des enteprises africaines que contribuent particulièrement à l’intégration économique du continent.

Le fonds d’investissement Al Mada, actionnaire principal du groupe Attijari, distinguera, via sa fondation, de jeunes entrepreneurs africains. Il présentera également un panel sur le thème du « positive impact », avec la participation de Hassan Ouriagli, président du Fonds, et de Lionel Zinsou, ex-premier ministre du Bénin et fondateur de la banque d’investissemet SouthBridge.

Forum international Afrique développement, les 14 et 15 mars prochains à l’hôtel Hyatt Regency de Casablanca.