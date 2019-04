L'ITFC annonce de nouveaux accords et des financements de plus de 880 millions $ en faveur de plusieurs pays africains

(Agence Ecofin) - La Société islamique internationale de financement du commerce (ITFC) a annoncé de nouveaux accords et des financements de plus de 880 millions $ avec des pays africains.

Les accords conclus permettront de fournir des financements publics et privés ainsi que des programmes de renforcement des capacités pour les initiatives d’exportation et de développement des PME. Les secteurs industriels à forte croissance (produits agricoles, énergétiques, fournitures médicales etc.) devraient être privilégiés.

Ainsi, l’ITFC a annoncé la signature d’accords commerciaux de plus de 500 millions $ avec la banque africaine d’import-export (Afreximbank). Ces nouveaux accords permettront également de renforcer le programme arabo-africain de financement et de promotion du commerce. Grâce à ce programme, l’ITFC veut stimuler la coopération commerciale entre pays africains et arabes tout en promouvant l'intégration économique arabo-africaine.

Avec le Mali, l’institution a signé un accord d'un montant total de 300 millions $ visant à accélérer les investissements dans les importations de produits énergétiques. Il permettra également d’accorder des lignes de financement aux banques locales en faveur des PME, ainsi que la mise en œuvre de programmes de renforcement des capacités pour les secteurs stratégiques de l'économie nationale.

Un nouveau protocole d'accord a également été conclu avec l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations (AMDIE). Il renforcera les efforts de développement du commerce au Royaume du Maroc et dans toute la région africaine.

Enfin, un accord de plus de 80 millions $ a été conclu pour faciliter l’accès des PME aux financements en République du Niger.

« La signature de ces accords-cadres représente une étape stratégique majeure dans les efforts de l’ITFC pour développer des chaînes de valeur durables et améliorer le commerce entre les pays de l'OCI et le corridor Sud-Sud.», a indiqué Hani Salem Sonbol (photo), directeur général de l’institution.

Moutiou Adjibi Nourou