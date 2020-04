L’importance des critères environnementaux s’accroît dans la notation des crédits, selon Moody’s

(Agence Ecofin) - Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont désormais d’une importance capitale dans l’évaluation des risques des entreprises, au fur et à mesure que leur impact financier devient plus évident.

Selon Robard Williams, analyste à Moody’s Investors Service, le climat, le changement démographique et les problèmes sociétaux tels que l’inégalité des revenus sont de plus en plus soulignés. « Nous nous attendons à ce que les considérations relatives aux impacts sur l’environnement et sur la société soient de plus en plus importantes dans notre évaluation de la qualité du crédit de l’émetteur. Si nos notations ont toujours reflété notre point de vue sur les risques ESG, les effets des enjeux environnementaux et sociaux sont de plus en plus palpables », a affirmé l’analyste.

Pour plus de 30 % des 7637 actions privées notées par l’agence en 2019, les critères ESG ont occupé une place importante. L’industrie du charbon, les compagnies électriques et les producteurs d’hydrocarbures, notamment de gaz sont entre autres les plus concernés par cette vigilance.

Gwladys Johnson Akinocho