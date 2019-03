La Fondation Al Mada remet  les trophées des jeunes entrepreneurs

(AL MADA) - Les Trophées des Jeunes Entrepreneurs, placés sous l’égide de La Fondation Al Mada, ont été remis le 15 mars 2019 sous la présidence de M. Hassan Ouriagli, Président de Al Mada – Positive Impact – lors de la 6e édition du Forum International Afrique Développement.

Sélectionnés par un jury composé de personnalités hautement qualifiées, ces Trophées, mettent à l’honneur les participants du premier hackathon Fintech international groupe Attijariwafa bank qui s’est déroulé dans 5 grandes capitales mondiales (Abidjan, Casablanca, Dakar, Paris et Tunis).

Les 3 jeunes entrepreneurs et start-ups qui ont remporté les Trophées sont :

1e prix : Smart Prospective – Oussama Abbou (Casablanca et Paris)

Smart Prospective propose à toutes les entreprises disposant de surfaces commerciales une plateforme permettant de gérer l'affichage de leurs écrans à distance depuis Internet (SaaS). La solution premium intégrant de l’Intelligence Artificielle permet également d’adapter le contenu en temps réel aux passants en fonction de leurs caractéristiques (âge, sexe, humeur, style vestimentaire, etc.).

2e prix : SmartOn By Via Toile – Yassine Es Saïd (Casablanca)

La solution SmartOn est une plateforme de gestion et d’analyse des objets connectés qui est:

multi-connectivité et multisectorielle

ouverte à l'intégration de la majorité des objets connectés sur le marché

ouverte à l'intégration de la réalité augmentée (AR) et virtuelle (VR) ainsi que les plans dynamiques 2D et 3D

entièrement paramétrable sans connaissances techniques spécifiques ;

interfaçable à d’autres solutions métiers.

3e prix : Bassite - Gaelle Egdibi (Smart Up 2017 – Casablanca)

Bassite propose des solutions intégrant l’interaction conversationnelle entre le client et la marque, ce qui permet à cette dernière d’être plus proche (médias sociaux et messagerie), plus authentique, plus disponible (24/7), de parler la langue du client et de mieux le connaître. Bassite combine l’expertise de la marque et l’intelligence artificielle pour développer des interfaces de conversation plus humaines et personnalisées, plus proches des besoins de chaque individu. Bassite transforme les données collectées à travers le Machine Learning, pour trouver des modèles intelligents.

Coup de cœur du jury : Alz-e – Ayoub Rahoui (Tunis)

Alz-e est une application mobile composée d’un assistant de conversation personnalisé pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (causant des problèmes de mémoire, de pensée et de comportement). Ce chatbot est un compagnon actif qui maintient l’utilisateur engagé et connecté.

À l’occasion de cette remise de Trophées, M. Hassan Ouriagli, Président directeur général de Al Mada, déclare : « La Fondation Al Mada attache une très grande importance à l’esprit d’entreprendre et entend multiplier les initiatives favorables à l’entrepreneuriat. Pour la Fondation Al Mada, cette sensibilisation des jeunes à l’esprit d’entreprendre s’inscrit dans sa vision d’une responsabilité sociale et environnementale durable – car les entrepreneurs sont des femmes et hommes de terrain, connectés à leurs territoires, qui identifient les attentes, apportent des solutions, répondent aux besoins ».

M. Ouriagli ajoute : « Les Trophées des Jeunes Entrepreneurs témoignent également de la vision panafricaine de Al Mada. L’Afrique doit faire confiance à l’Afrique et ces Trophées, qui récompensent des projets nés en Afrique, portés par de jeunes africains, en sont la démonstration. Nous pouvons faire confiance en l’Afrique et en la jeunesse africaine pour répondre aux enjeux qu’elle doit adresser ».

Oussama Abou, 1er prix témoigne : « C’est vraiment incroyable. Je ne pensais pas être à la hauteur d’un jury aussi prestigieux. Je suis parti du Maroc il y a quelques années – et maintenant, je me dis que je peux y revenir. » Les 3 premiers prix étaient dotés respectivement d’un financement de 100 000, 50 000 et 25 000 dirhams.

Hassan Ouriagli, Président de Al Mada, a par ailleurs affirmé l’engagement du fonds d’investissement privé panafricain qu’il préside à « [...] accompagner ces « jeunes pousses » dans leurs décisions pour les aider à toucher leurs marchés, atteindre une taille critique, densifier leurs projets, les pérenniser ».

« Nous serons à vos côtés » a-t-il précisé.

Les personnalités qualifiées, membres du Jury, qui ont sélectionné les vainqueurs de ces Trophées sont :

Karim Chbani - Investment Manager - Al Mada

Reda Berrehili – Serial Entrepreneur, Founder & CEO - Ki Foundation

Samir Abdelkrim - Tech reporter Le Monde / Les Échos - fondateur de Startup BRICS et Emerging Valley, auteur de « Start up Lions Africa ».

Harry Tomi Davies - President - African Business Angels Network - Nigeria

Mehdi Alaoui - CEO & Founder La Factory & ScreenDy Président de la Com° CGEM Economie et NBIC

Aaron Fu - Managing Director MEST Africa - Ghana

Kenza Lahlou - Fondatrice et Managing Partner Outlierz Ventures Maroc Égypte Nigeria Afrique du Sud

Fouad Chaguer - DG Attijari Invest

À propos d’Al Mada

Al Mada – Positive Impact – est un fonds d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca. A vocation internationale et doté d’une stratégie de développement à long terme, Al Mada est un partenaire de référence pour le développement des économies africaines. Le Président Directeur Général d’Al Mada, M. Hassan Ouriagli déclare « Partout où il intervient, Al Mada s’attache à développer son « positive impact », sa vision d’un accompagnement dans le temps long, au bénéfice des pays et populations auprès desquels il agit. » Il précise : « Il est donc dans notre ADN d’oeuvrer à la montée en puissance d’un événement qui donne à l’Afrique tous les leviers, moyens et connexions pour une croissance inclusive solide. Quand l’Est rencontre l’Ouest en est une thématique exemplaire car elle vise à favoriser une coopération intrarégionale plus forte. C’est tout le sens, pour la 6e année consécutive, de notre soutien au ForumInternational Afrique Développement. » Plus d’informations : www.almada.ma

À propos de la Fondation Al Mada

Culture, Éducation, Entrepreneuriat, les actions de la Fondation Al Mada mettent en œuvre dans la société africaine sa vision d’une responsabilité sociale et environnementale durable.

Les Trophées du Jeune Entrepreneur s’inscrivent dans cette volonté d’appuyer par des actions concrètes l’émergence de jeunes talents sur la scène économique panafricaine. Elle se traduit par un triple accompagnement – financier, conseil mais également contractuel au sein des participations d’Al Mada qui apporteront ainsi les opportunités comme l’assise durable requises pour le développement des entreprises primées. Ce soutien au long cours et cette approche pragmatique illustrent l’une des priorités de la Fondation Al Mada : encourager et soutenir les porteurs de projet offrant à la jeunesse africaine la réalisation de toutes ses potentialités. Plus d’informations : www.almada.ma