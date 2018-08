Ghana : le taux d’inflation en baisse à 9,6%, à fin juillet 2018

(Agence Ecofin) - Selon le Ghana statistical service (GSS), le taux d’inflation dans le pays est passé de 10% en juin à 9,6% à fin juillet 2018. Un repli de 0,4% attribué à une baisse générale des prix des articles de la composante non alimentaire du panier d'inflation.

Par contre, les produits alimentaires ont connu une légère inflation, passant de 7,3% en juin à 7,4% en juillet. Cette augmentation n’a toutefois pas eu d’effet sur la baisse du niveau général de l’inflation dans le pays.

Notons que l’inflation observée dans la composante non alimentaire a été essentiellement tirée par les vêtements et les chaussures (+15,4%), le transport (+15%), les loisirs et culture (+13,4%), le mobilier et équipement ménager (+12,5%).

Pour ce qui est des produits alimentaires, l’inflation a été tirée principalement par le café, le thé et le cacao (+11,3%), les fruits (+9,7%), la viande et produits carnés (+8,6%), l’eau minérale, boissons gazeuses (+8,4%), les légumes (+8,4%).