Ghana : le taux d’inflation en baisse à 10,3% en janvier 2018, le niveau le plus bas depuis 2013

(Agence Ecofin) - Selon le Ghana statistical service, le taux d'inflation dans le pays a enregistré un léger repli à 10,3% en janvier 2018, contre 11,8% en décembre 2017, soit une baisse de 1,4% d’un mois à l’autre. Ce niveau d’inflation enregistré en janvier, constitue le taux le plus bas enregistré dans le pays depuis 2013.

Ainsi, le taux d'inflation des articles importés a été de 11,8% en janvier 2018, contre 13,6% en décembre 2017. Le taux d'inflation des articles fabriqués localement a, quant à lui, été de 9,7% en janvier 2018 contre 11,1% en décembre 2017.

Parmi les articles, le groupe des aliments et des boissons non alcoolisées a enregistré un taux d’inflation de 6,8% en glissement annuel, représentant 1,2% de moins que le taux enregistré en décembre 2017.

Le groupe des articles non alimentaires a, pour sa part, enregistré un taux d'inflation de 12,0% en janvier, contre 13,6% en décembre 2017. Causé essentiellement par les taux d’inflation observés au niveau du transport (17,9%), des vêtements et chaussures (16,7%), des loisirs et culture (13,7%), des biens et services divers (12,7%) et de l'ameublement, l'équipement ménager et l'entretien courant (12,1%).

Au niveau des régions, quatre d’entre elles à savoir l'Upper West, Brong Ahafo, Ashanti et le Grand Accra ont enregistré des taux d'inflation supérieurs au taux moyen national de 10,3%. Tandis que l'Upper East a enregistré le taux d'inflation le plus bas de 7,8%.