Egypte : l’Etat va céder des participations supplémentaires dans cinq entreprises publiques cotées

(Agence Ecofin) - L'Egypte va céder prochainement des participations supplémentaires dans cinq entreprises publiques cotées, pour stimuler la croissance économique et attirer les investisseurs, a annoncé le Premier ministre dans un communiqué publié le 17 juillet.

Ces cinq sociétés sont : Héliopolis Housing, Alexandria Mineral Oils Co, Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries, Alexandria Container & Cargo Handling et Eastern Tobacco, a indiqué la même source, sans plus de précision.

Le gouvernement égyptien avait dévoilé en mars dernier, un programme de cession de participations minoritaires dans 23 entreprises publiques, qui doit permettre à l’Etat de lever 100 milliards de livres (5,6 milliards de dollars). Certaines de ces entreprises étant déjà cotées à la Bourse du Caire.

En Egypte, l'Etat contrôle encore de larges pans de l’économie dont trois grandes banques, plusieurs grands acteurs de l’industrie pétrolière et de grands opérateurs du secteur de l’immobilier.

Exsangue par plus de sept ans de troubles politiques consécutifs à la chute du régime de Hosni Moubarak en 2011, l’économie égyptienne commence à remonter la pente.

Selon le Premier ministre, Mostafa Madbouly, le PIB du pays le plus peuplé du monde arabe a enregistré une croissance de 5,4% durant l'exercice 2017-2018 (1er juillet-30 juin), soit le taux de croissance le plus élevé en dix ans.

