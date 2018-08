Yvonne Chaka Chaka nommée ambassadrice de bonne volonté de l'Agence du NEPAD

(NEPAD ) - La Princesse d'Afrique, Yvonne Chaka Chaka, chanteuse et humanitaire de renommée internationale, a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'Agence du NEPAD pour la tuberculose et la nutrition.

"Je suis heureux de confirmer votre nomination en tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'Agence du NEPAD à compter du 1er août 2018. Votre engagement et votre soutien à l'Agence du NEPAD, par des actions de mobilisation et de communication auprès du grand public, rehaussera sans aucun doute la visibilité de nos projets continentaux", a déclaré Ibrahim Mayaki, PDG de l'Agence du NEPAD, dans son message à Yvonne Chaka Chaka.

Considérée comme un modèle sur tout le continent africain, Yvonne a fait preuve de compassion pour les autres tout au long de sa carrière. Elle a promu l'alphabétisation, les droits des femmes et des enfants et est également une championne de la lutte contre le paludisme.

Pour parachever son travail humanitaire, Yvonne a créé en 2006 la Fondation Princess of Africa. Grâce à cette organisation à but non lucratif, elle a continué de défendre diverses causes et de mobiliser des ressources pour des projets destinés aux personnes dans le besoin.



En tant qu'organe exécutif de l'Union africaine, les domaines d'impact stratégique de l'Agence du NEPAD sont l'industrialisation et la création de richesses ; la prospérité partagée et la transformation des moyens de subsistance ; le développement du capital humain et la transformation des institutions ; et la durabilité de l'environnement. Compte tenu de l'engagement ferme d'Yvonne envers les valeurs et les principes de l'Agence du NEPAD, elle sera une excellente porte-parole du programme de développement du continent.



En tant qu’ambassadrice de bonne volonté de l’Agence du NEPAD, Yvonne Chaka Chaka s’attachera en particulier à promouvoir la sécurité alimentaire et la nutrition, composantes clés de la lutte contre la tuberculose, et à sensibiliser le public aux solutions existantes pour éradiquer cette maladie en Afrique.