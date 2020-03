Togo : le Trésor public mobilise 55 milliards FCFA sur le marché financier régional

(Agence Ecofin) - Pour sa 5ème sortie sur le marché financier régional en 2020 et sa 1ère avec un objectif de mobilisation de 50 milliards FCFA, le Togo n’a pas raté le coche.

Cet emprunt réalisé via une émission simultanée d’obligations assimilables du trésor (OAT) a été souscrit à plus de 150%. Ceci permet au pays d’enregistrer plus de 75 milliards FCFA de souscriptions.

Toutefois, pour alimenter son trésor, le Togo ne retiendra que 55 milliards FCFA. C’est ce qui résulte de l’annonce faite, vendredi 13 mars 2020, par l’agence UMOA-Titres alors que le pays boucle son émission.

Pour cette grande première, les OAT émises pour 3 ans de maturité ont permis au pays de mobiliser au total 48 milliards FCFA et de garder plus de 31 milliards FCFA tandis que celles couvrant 5 ans, ont suscité des soumissions de près de 12 milliards FCFA. Le pays en garde environ 11 milliards FCFA.

Quant aux titres émis pour 7 ans, ils ont mobilisé des investissements à hauteur de près de 16 milliards FCFA sur le marché financier régional. Ici, le Trésor garde 12,5 milliards FCFA.

Séna Akoda