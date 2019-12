Niger : la Banque mondiale alloue 350 millions $ pour soutenir les réformes économiques

(Agence Ecofin) - Pour accompagner le Niger dans son programme d’appui budgétaire pour l’année 2019, la Banque mondiale va lui octroyer une enveloppe de 350 millions de dollars US, soit environ 205 milliards FCFA, a-t-on appris dans un communiqué.

Selon l'institution de Bretton Woods, ce soutien est une récompense au regard des performances macroéconomiques affichées ainsi que les réformes structurelles engagées par le Niger.

« La Banque mondiale félicite les réformes entreprises par le gouvernement pour le bien-être des populations nigériennes, notamment pour promouvoir son capital humain à travers la protection de l’enfant et la scolarité de la fille, pour améliorer la performance des secteurs de l’énergie et de l’eau et pour renforcer la gestion de sa dette », a souligné Joëlle Dehasse, représentante-résidente de la Banque mondiale au Niger.

Pour la ministre du Plan, Kane Aïchatou Boulama, ce programme d’appui budgétaire a permis la mise en place d’importantes réformes visant à relever les défis économiques, ainsi que l'amélioration des conditions de vie de ses populations.

L’accord matérialisant ce financement a été signé par le gouvernement nigérien et la Banque mondiale, représentés respectivement par Kane Aïchatou Boulama, et Mamadou Diop, ministre des Finances, et Joëlle Dehasse, Représentante résidente au Niger de l'institution de Bretton Woods.