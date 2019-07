Zambie : la valeur des transactions d'argent, via le mobile, a connu un niveau record au cours du premier trimestre 2019

(Agence Ecofin) - La valeur des transactions d'argent, via les téléphones mobiles, a atteint un niveau record en Zambie, au terme du premier trimestre 2019, selon des données de la Banque centrale de ce pays. Sur la période de référence, elle a été de 8,15 milliards de kwachas zambiens, soit environ 652,1millions $.

Ce niveau d'opérations de paiement et autres transferts par Mobile Money est le plus élevé pour un premier trimestre depuis 2012, date à partir de laquelle l'Agence Ecofin possède des données. C'est aussi plus de deux fois la valeur des opérations de Mobile Money au cours du premier trimestre 2018 (3,68 milliards de kwachas), et c'est enfin bien plus que la valeur globale des transactions effectuées chaque année entre 2012 et 2017.

Cette statistique est représentative du succès de la stratégie d'inclusion financière adoptée par le gouvernement zambien, tout au moins pour ce qui est de la partie Mobile Money. Le secteur est en effet devenu le deuxième contributeur d'accès aux services financiers, après les banques, avec près de 15% des adultes en âge d’être bancarisés qui l'utilisent.

La Zambie dispose d’une large superficie avec une faible densité de population au kilomètre carré. Dans ce contexte, le développement du Mobile Money n’y était pas évident. Le pays a mis en place une stratégie d’inclusion financière et aujourd’hui la marge de croissance pour les opérateurs qui y sont installés est encore grande. Sur la dizaine de millions d'utilisateurs que compte le pays, à peine 2 millions étaient utilisateurs actifs du service, selon un rapport 2018 de la Banque centrale.

Idriss Linge