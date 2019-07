Zimbabwe: le taux d'inflation annuel grimpe à 175,66% en juin, le plus haut niveau en 10 ans

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, le taux d’inflation annuel a grimpé à 175,66% à la fin juin 2019, soit le plus haut niveau enregistré en 10 ans. C’est ce que rapporte, ce lundi, l’agence de presse Bloomberg citant la ZimStat, l’agence zimbabwéenne des statistiques.

Ce taux s’affiche encore plus en hausse, par rapport aux 97,9% enregistrés en mai. Ce dernier chiffre avait déjà soulevé des inquiétudes au sein des observateurs et de la population, ceux-ci craignant en effet un retour à la période d’hyperinflation qui avait plongé le pays dans la crise qui affecte encore actuellement son économie.

Cette nouvelle hausse de l’inflation intervient, moins de trois ans, après la fin d’une période de déflation qui avait conduit à une baisse générale des prix dans le pays d’Afrique australe. D’après les statistiques, les prix des aliments, des vêtements, du mobilier et des soins de santé ont tous augmenté de plus de 200 % en juin par rapport à l'année précédente.

Quelques semaines plus tôt, les autorités avaient annoncé que le RTGS, la monnaie intermédiaire, serait désormais la seule monnaie ayant cours légal dans le pays. Cette décision, qui a entraîné la suspension du dollar américain, adopté en 2008 pour contrer l’hyperinflation, devrait conduire au retour du dollar zimbabwéen, d’ici à la fin de l’année.

« Avec la réintroduction de la monnaie locale, cela va mettre la pression, car il n'y a pas de production. On n'introduit pas plus de devises lorsqu'il n'y a pas de production parce que cela entraîne l'inflation. Nous sommes techniquement en hyperinflation », déclarait à Bloomberg Prosper Chitambara, économiste principal à l'Institut de recherche économique et du travail à Harare.

D’après l’expert, l’inflation annuelle pourrait, à terme, se situer entre 200% et 300%.

Moutiou Adjibi Nourou