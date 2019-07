UEMOA : le passage à l’ECO se fera en conversant le taux de parité fixe actuel avec l’Euro (Alassane Ouattara)

(Agence Ecofin) - Tenue ce vendredi 12 juillet 2019 à Abidjan, la 21ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA aura permis de lever un coin de voile sur certaines interrogations du moment, notamment la question du régime de change qui entourera la future monnaie commune l’Afrique de l’Ouest, l’ECO.

En effet, selon le Président ivoirien, Alassane Ouattara, en 2020, l’ECO, la nouvelle monnaie adoptée par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), remplacera le FCFA (monnaie commune des pays de l’UEMOA ayant un taux de parité fixe avec l’EURO – Ndlr), mais il n’y aura pas de changement immédiat de parité avec l’Euro.

« Sur le taux d'échange, aucun changement de parité ne devrait intervenir entre le FCFA, devenu ECO, et l'Euro, si cette nouvelle monnaie devrait arriver à adoption en 2020. Cela ne se fera pas dans l'immédiat. C'est un processus qui peut prendre plusieurs années », a déclaré Alassane Ouattara, par ailleurs Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA.

Pour le Président ivoirien, la parité entre le FCFA et l’Euro a donné de bons résultats au plan économique, dont la maîtrise de l’inflation dans la zone UEMOA. « Nous considérons que ce taux de change fixe vis-à-vis de l'Euro va servir nos économies, la maitrise de l'inflation, avoir les taux de croissance les plus élevés du continent, améliorer la gouvernance dans tous les secteurs et surtout assurer les meilleures conditions de vie pour les populations », a -t-il insisté.

Notons que la rencontre d’Abidjan a permis aux dirigeants des pays de l’UEMOA de réaffirmer l’approche graduelle pour l’adoption de l’ECO, privilégiant un démarrage en 2020 avec les pays qui respectent les critères de convergence.

Pour rappel, c’est à l’issue de la réunion du Comité Ministériel sur le programme de la monnaie unique de la CEDEAO, organisé les 17 et 18 juin 2019 à Abidjan, qu’un certain consensus est intervenu sur la question. Il s’agit notamment de la dénomination « ECO » pour la future monnaie commune de la CEDEAO, de l’adoption du modèle de système fédéral des Banques centrales, mais également d’un régime de change flexible assorti de ciblage d’inflation comme cadre de politique monétaire.