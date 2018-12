Somalie: le FMI prévoit une accélération de la croissance économique en 2018, à 3,1%

(Agence Ecofin) - La croissance de l’économie somalienne devrait s'accélérer en 2018 pour atteindre 3,1% contre 2,3% en 2017, grâce à une bonne pluviométrie qui a amélioré considérablement les performances du secteur agricole, a estimé le Fonds monétaire international (FMI) dans un communiqué rendu public le 11 décembre.

« L'activité économique en 2018 se remet de la sécheresse qui a touché le pays en 2016 et en 2017. Une saison des pluies favorable soutient la reprise économique, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage; et cela conduit à une baisse des prix des denrées alimentaires.», a souligné le fonds dans un communiqué. Le FMI s'attend dans ce cadre, à ce que l'inflation atteigne 3,5% en 2018 contre 5,5% en 2016.

La Somalie souffre encore d’une instabilité résiduelle liée à l’activisme violent des Shebab, un groupe djihadiste radical affilié à Al-Qaïda.

Lire aussi:

07/12/2018 - Les Etats-Unis rétablissent leur présence diplomatique permanente en Somalie après 28 ans d’absence

31/10/2018 - Somalie: le gouvernement fédéral adopte un budget de 340 millions $ pour 2019

28/09/2018 - L’UE approuve le premier appui financier à la Somalie depuis plus de deux décennies

27/09/2018 - La Banque Mondiale accorde à la Somalie une subvention de 80 millions $, une première en 30 ans