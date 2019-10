Maroc : le gouvernement table une croissance de 2,9% du PIB en 2019

(Agence Ecofin) - Dans un exposé sur les préparatifs du projet de la loi de finances 2020 présenté devant le Conseil du gouvernement ce mardi 08 octobre, le ministre de marocain l'économie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, a indiqué que la croissance économique du Maroc devrait atteindre 2,9% du PIB en 2019, contre 3% en 2018.

Le taux de croissance des activités hors agriculture devrait, quant à lui, s'élever à 3,3% contre 2,6% en 2018. Une croissance économique qui selon M. Benchaâboun est soutenue par la demande intérieure.

Le ministre de marocain l'économie et des Finances a par ailleurs fait remarquer que la maîtrise du déficit budgétaire devra se poursuivre en 2019 pour atteindre 3,5% contre 3,7% en 2018. Cette maîtrise a pu être assurée en dépit des mesures sociales prises en 2019, parmi lesquelles, l'accord issu du dialogue social d'un coût global de plus de 14 milliards de dirhams (environ 1,4 milliard $), dont 6 milliards de dirhams (environ 618 millions $) pour la seule année 2019.

Il en est de même avec la poursuite des programmes sociaux à travers le lancement de la phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) 2019-2023 pour une enveloppe budgétaire globale de 18 milliards de dirhams (environ 1,8 milliard $). Ou encore des mesures prises en faveur des entreprises, en ce qui concerne notamment le remboursement des arriérées de l'Etat au titre de la TVA, estimées à 40 milliards de dirhams (environ 4,1 milliards $) en début 2019.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), « l’économie marocaine continue de profiter de la poursuite de politiques macroéconomiques prudentes et des réformes structurelles. Ces dernières années, l’amélioration de la gestion budgétaire et la diversification de l’économie ont rendu cette dernière plus résiliente ». Cependant, relève l’institution, « le chômage, en particulier parmi les jeunes, demeure élevé et il est essentiel de continuer à promouvoir une croissance plus élevée, durable et plus inclusive ».