Maroc : 86 000 emplois ont été générés par l’économie du pays en 2017

(Agence Ecofin) - Selon le Haut-commissariat au plan (HCP), ce sont au total 86 000 emplois qui ont été créés par l’économie du pays en 2017. Ceci, à raison de 32 000 emplois en milieu urbain et 54 000 en milieu rural.

En terme de genre, la répartition de ce volume d’emplois créés s’est opérée à raison de 55 000 emplois pour les hommes et 31 000 emplois pour les femmes.

Par secteur, l’agriculture, forêt et pêche ont enregistré 42 000 créations d’emploi, dont 38 000 en milieu rural et 4 000 en milieu urbain.

Le secteur des services compte, pour sa part, une création nette de 26 000 postes. Ceci, à raison de 11 000 emplois en milieu urbain et 15 000 en milieu rural.

Quant au secteur des BTP, il a vu la création de 11 000 nouveaux postes, dont 3 000 en milieu urbain et 8 000 en milieu rural.

Enfin, le secteur de l’industrie, y compris l’artisanat, a enregistré la création de 7 000 emplois, dont 2 000 en milieu urbain et 5 000 en milieu rural. Ces nouveaux postes ayant été créés principalement par la branche des industries alimentaires et de boissons (5000 emplois).

Le Haut-commissariat au plan note, par ailleurs, que la situation du marché de travail au Maroc a été marquée, en 2017, par la persistance à la baisse du taux d’activité (rapport entre le nombre d'actifs - actifs occupés et chômeurs - et l'ensemble de la population correspondante), ainsi que du taux d’emploi (proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge de travailler - 15 à 64 ans).

Le HCP relève, par la même occasion, que la population en âge d’activité (15 ans et plus) s’est accrue, par rapport à 2016, à un rythme plus important (+1,7%) que celui de la population active (+1,1%). Ainsi, le taux d’activité a reculé de 47 à 46,7% entre 2016 et 2017, en baisse de 43 à 42,4% en milieu urbain (-0,6 point), mais en hausse de 53,8 à 54,1% en milieu rural.

Le taux d’emploi a, quant à lui, également baissé de 0,4 point à 41,9% (-0,8 point en milieu urbain et +0,3 point en milieu rural).

D’un autre côté, le taux d’activité entre hommes et femmes affiche un écart de 49 points (respectivement 71,6% et 22,4%). Tandis que l’écart du taux d’emploi entre hommes et femmes est de 46 points (respectivement 65,4% et 19,2%).