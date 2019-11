(Agence Ecofin) - Au Bénin, la croissance économique devrait atteindre les 6,4% à la fin de l’année 2019. C’est ce qu’a indiqué le Fonds monétaire international (FMI) dans un communiqué publié à l’issue d’une visite de travail effectuée dans le pays.

D’après l’institution, cette croissance devrait être tirée par les secteurs de l’agriculture et du transport. Elle devrait s’accélérer en 2020 et rester soutenue à moyen terme, grâce au dynamisme de la production cotonnière, des BTP et des activités portuaires.

D’après le FMI, les résultats obtenus dans le cadre du programme de réformes ont été très satisfaisants jusqu’à présent. Tous les critères quantitatifs de performance à fin juin 2019 et le repère structurel du programme à fin septembre ont été respectés. Le déficit budgétaire estimé à 2,3% du PIB en 2019, devrait être nettement inférieur à 3 % du PIB en 2020, conformément au critère régional.

« Les services du FMI ont noté avec satisfaction que le ratio de la dette publique se stabiliserait cette année et diminuerait en 2020, en raison de la discipline budgétaire soutenue et de la forte croissance économique. Le reprofilage de la dette en 2018 et l’émission d’euro-obligations en 2019 ont permis de réduire les coûts d’emprunt, de diversifier la structure de financement et d’allonger la maturité de la dette », a indiqué l’institution qui s’est félicitée des mesures prévues dans le prochain budget pour mobiliser les recettes intérieures.

Moutiou Adjibi Nourou