Sao Tomé-et-Principe: 90% du budget 2019 sera financé par l'aide internationale (gouvernement)

(Agence Ecofin) - A Sao Tomé-et-Principe, 90% du budget de l’année 2019 sera financé par l’aide internationale. C’est ce qu’a annoncé, le mardi 05 mars, Jorge Bom Jesus (photo), le Premier ministre du pays.

D’après les informations relayées par Macauhub, le montant total des dépenses de l’Etat santoméen pour l’année 2019 se chiffre à 150 millions $. Seulement 10% de ce montant devraient être couverts par les recettes de l’Etat.

76% du financement nécessaire devraient être fournis sous forme de dons par des partenaires bilatéraux, alors que 24% devraient être obtenus de la part d’organisations internationales.

Ces financements devraient être essentiellement consacrés aux travaux publics et à l'infrastructure avec environ 23% du montant total, suivis par la santé (16%), l'éducation (15%) et l'agriculture et la pêche (12%).

Pour 2019, le pays a annoncé un objectif de croissance d’au moins 5%, en hausse par rapport aux 4,5% prévus par le FMI.

Moutiou Adjibi Nourou