Le Rwanda veut atteindre 800 millions $ de revenus touristiques d’ici 2024

(Agence Ecofin) - Selon la directrice de l’Office rwandais du tourisme, Belise Kariza (photo), le Rwanda ambitionne de porter à 800 millions $, le niveau de ses revenus touristiques d’ici 2024 ; soit le double des performances actuelles du secteur.

S’exprimant récemment à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme, Belise Kariza a expliqué que d’importants efforts sont entrepris dans ce sens par les autorités rwandaises. « Nous travaillons en étroite collaboration avec différents partenaires tels que la Fondation MasterCard ainsi que le secteur privé pour stimuler la création d'emplois par le développement du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Le secteur crée actuellement plus de 100 000 emplois au Rwanda », a-t-elle déclaré.

La directrice a toutefois fait remarquer que « la mise en place d'infrastructures d'accueil telles que des hôtels et des hébergements, ainsi que des installations de conférence crée davantage d'opportunités d'emploi. Cependant, nous nous sommes rendu compte qu'il y avait toujours un manque de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur ».

A ce sujet, Belise Kariza a rappelé que le Rwanda a lancé depuis 2018, une initiative quinquennale dotée d'un budget de 50 millions $ visant à former 30 000 jeunes hommes et femmes en les dotant des compétences nécessaires pour assurer la transition vers des emplois dans les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie. Dénommée Hanga Ahazaza, cette initiative est mise en œuvre en partenariat avec la Fondation MasterCard et permettra notamment aux jeunes de recevoir une formation en communication, service à la clientèle, TIC et compétences numériques.

L’initiative Hanga Ahazaza soutiendra également les dirigeants de PME du secteur du tourisme et de l’hôtellerie grâce à un meilleur accès aux services financiers et à la formation aux techniques de développement des entreprises, de manière à créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les jeunes.

Toujours selon Belise Kariza, le tourisme constitue la principale source de devises du Rwanda, depuis 10 ans, et contribue à environ 10% de son PIB. La croissance du secteur du tourisme et de l’hôtellerie du pays devrait créer environ 151 000 emplois, d’ici 2030.