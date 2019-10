Le mauvais état des routes pourrait représenter un obstacle à la distribution des produits pétroliers de la raffinerie de Dangote

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, des analystes du secteur pétrolier ont averti que la vétusté des routes et la congestion des ports du pays pourraient constituer un obstacle à la distribution des produits pétroliers issus de la future raffinerie du milliardaire Aliko Dangote. L’information a été rapportée, mardi, par Reuters.

Il faut savoir qu’une part importante de la production de l’usine sera destinée à satisfaire la demande domestique et le reste sera exporté. Le gouvernement qui importe 90 % de la demande domestique en produits pétroliers, devrait, avec la mise en production de la raffinerie, réaliser 7,5 milliards de dollars d’économies par an.

Mais pour que la production de la raffinerie réponde à la demande locale, il faut que les combustibles puissent être transportés via camions vers toutes les régions du pays. Malheureusement, plusieurs axes routiers sont en si mauvais état que cela pourrait empêcher certaines régions d’être alimentées. De plus, les analystes s’interrogent sur l’aptitude du pays à exporter ces produits vu que la majorité de ses ports font face à une grave crise de congestion.

Questionné par l’agence de presse, Devakumar Edwin, le directeur exécutif de Dangote Group a expliqué que ces problèmes seront réglés grâce à des efforts combinés de l’entreprise elle-même et du gouvernement.

« Dangote est en train de réparer et d’agrandir l’une des routes qui mènent actuellement à Lekki, une zone adjacente au quartier d’affaires de Lagos, tandis que le gouvernement de l’État de Lagos va construire une autre route à péage pour faciliter les envois. Des efforts seront également fournis au niveau des ports. Cela va réduire considérablement la congestion », a-t-il exposé.

La raffinerie de Dangote entrera en production l’année prochaine et traitera 650 000 barils de pétrole par jour. Ce sera l’une des plus grandes raffineries pétrolières du monde et la plus importante d’Afrique.

Olivier de Souza

