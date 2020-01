Ghana : Henry Yaw Osei devient le premier ghanéen à diriger la filiale locale de Puma Energy

(Agence Ecofin) - Le fournisseur et distributeur de produits pétroliers Puma Energy vient de nommer Henry Yaw Osei au poste de directeur général de Puma Energy Distribution Ghana, sa filiale ghanéenne. C’est la première fois qu’un citoyen ghanéen prend la tête de cette filiale qui est l’une des plus importantes du Groupe en Afrique.

Une nomination qui s’inscrit dans les nouvelles politiques de l’entreprise consistant à promouvoir les talents locaux et respecter strictement les normes sur le Contenu local

« Nous vivons des moments passionnants pour la société, car nous tenons en haute estime nos talents locaux, qui continuent de jouer un rôle essentiel dans la croissance rapide de l’entreprise (…) Le ton est donné pour le début d’une nouvelle décennie, et Henry, notre premier directeur général ghanéen, est prêt et enthousiaste pour relever ce nouveau défi », a indiqué un communiqué de la maison mère.

Osei, dont la nomination prendra effet à partir du 1er février, était jusque-là directeur général adjoint de Blue Ocean Investments, l’entité d’approvisionnement de Puma et la deuxième plus grande société de distribution dans le pays. Il est titulaire d’un MBA en gestion du pétrole et du gaz de l’université de Coventry, au Royaume-Uni, et d’un diplôme en génie chimique de l’université des sciences et technologies Kwame Nkrumah, au Ghana.

Au Ghana, Puma Energy est le leader du marché de la fourniture de carburant d’aviation.

Olivier de Souza