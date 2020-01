Rwanda : la compagnie électrique nationale adopte les compteurs intelligents

(Agence Ecofin) - La Rwanda Energy Group (REG), la compagnie électrique nationale, adopte l’installation de compteurs intelligents afin de réduire ses pertes commerciales et techniques. La compagnie perd 20 millions $ en moyenne par an à cause des vols d’électricité et de l’inefficacité du réseau dû au délabrement des lignes électriques et des connexions.

Des pertes qui ont un impact négatif sur le tarif électrique national et sur la qualité des services fournis aux consommateurs.

« Nous sommes toujours confrontés au défi de ceux qui volent l’électricité, mais nous comptons régler définitivement ce problème. En mettant en place des compteurs intelligents en différents lieux du réseau dans notre nouveau système, nous appréhenderons de plus en plus de personnes se livrant à ces méfaits », a affirmé Ron Weiss (photo), le directeur exécutif de la REG.

Gwladys Johnson Akinocho

