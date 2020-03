Conex va racheter les actifs de distribution de carburant de Total au Liberia et en Sierra Leone

(Agence Ecofin) - La société locale Conex Oil and Gas Holdings a signé un accord avec Total pour racheter ses activités de commercialisation de carburant dans l’industrie aéronautique au Liberia et en Sierra Leone. Une opération qui lui permettra de devenir le leader du marché pour ce segment dans les deux pays.

Ceci est le résultat d’un appel d’offres lancé il y a quelques semaines par la firme française et auquel un certain nombre de compagnies ont participé. La société n’a pas divulgué le montant qu’elle avait offert pour les deux unités de Total.

« Nous sommes enthousiasmés par l’expansion de Conex dans ces pays, car cela va créer des emplois et promouvoir le développement dans les zones où nous nous développons », a déclaré le PDG et président de Conex, Cherif Abdallah. Et d’ajouter que l’acquisition était conforme au message du président libérien George Weah, qui a invité les compagnies locales à créer des emplois et à stimuler la croissance.

Conex est une entreprise locale qui possède des bureaux dans plusieurs États d’Afrique de l’Ouest, notamment au Ghana et au Nigeria, mais également aux Émirats arabes unis et en Suisse. Elle possède une installation de stockage de pétrole au Liberia et en Sierra Leone. En avril 2019, elle a annoncé l’inauguration d’une raffinerie modulaire de 10 000 barils par jour à Monrovia.