Les réseaux électriques de l’Afrique australe et orientale seront interconnectés, d’ici trois ans

(Agence Ecofin) - Les réseaux électriques des pays de l’Afrique australe et de l’Est seront interconnectés au cours des 2 à 3 prochaines années, afin d’améliorer les échanges régionaux. Selon Joseph Njoroge, le secrétaire principal du ministère kényan de l’Energie, cet objectif sera atteint avec l’achèvement de plusieurs projets, dont les constructions des lignes à haute tension reliant l’Ethiopie, la Tanzanie et l’Ouganda au Kenya.

« Dans deux à trois ans, nous aurons des interconnexions avec plusieurs pays de la région. Après cela, nous serons dans une configuration propice pour une meilleure réponse à la demande de la région », a affirmé M. Njoroge.

Une ligne de 500 kV reliera le Kenya et l’Ethiopie ; une autre de 400 kV, l’Ouganda et la Tanzanie. Une troisième ligne pourra par la suite relier le Rwanda et le Burundi. Il est également prévu que la ligne électrique reliant le Kenya et la Tanzanie soit prolongée jusqu’en Zambie, ouvrant ainsi le marché de l’Afrique australe. Il existe déjà, en effet, une liaison électrique entre la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique et l’Afrique du Sud.

Les pays de l’Est, l’Ouganda, le Kenya et l’Ethiopie, notamment, qui ont un excédent de production électrique, espèrent pouvoir ainsi alimenter leurs voisins du Sud, Zimbabwe et Zambie, principalement, qui sont en déficit.

Gwladys Johnson Akinocho

