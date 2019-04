Soudan : un blackout plonge tout le pays dans le noir

(Agence Ecofin) - Le ministre soudanais de l’Energie et de l’Eau a confirmé, hier, le caractère national du délestage auquel fait face l’ensemble de la population depuis quelques jours. Cette sortie survient après le deuxième jour de manifestation organisée par plusieurs milliers de citoyens près de la résidence du président Omar El Béchir à Khartoum. Les manifestants réclamaient, entre autres, le départ de leur dirigeant.

Le responsable n’a cependant pas donné d’explication sur les causes de la coupure de l’électricité sur l’ensemble du territoire. Il s’est juste contenté d’affirmer que les techniciens et les ingénieurs étaient à pied d’œuvre pour rétablir la fourniture électrique. Des informations complémentaires seront données plus tard, a-t-il conclu.

Il ne s’agit cependant pas du premier blackout total dans le pays. En février dernier, le Centre national de contrôle de l’électricité avait informé de la rupture de fourniture électrique dans tous les Etats du pays. Il s’agissait alors de la troisième coupure de ce genre en moins de deux mois.

Gwladys Johnson Akinocho