Trafigura acquiert Sakunda Holdings et contrôle désormais 100 % des parts dans Trafigura Zimbabwe

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, le négociant de matières premières Trafigura a acquis les 51 % de parts appartenant à Sakunda Holdings dans Trafigura Zimbabwe. Cet accord vient confirmer une entente scellée dans ce sens, entre les deux parties en décembre dernier.

Aucun détail sur les conditions financières de l’accord n’a été publié. L’accord est désormais soumis aux approbations réglementaires des autorités zimbabwéennes.

« Cela apportera une plus grande clarté dans les activités de Trafigura dans le pays, une opportunité pour un financement plus solide de Trafigura Zimbabwe et cela vise à améliorer la sécurité de l’approvisionnement en carburant du Zimbabwe », explique la multinationale dans un communiqué.

Cette opération revêt un caractère stratégique, car le Zimbabwe est confronté à de graves pénuries de carburant et de devises étrangères alors que l’économie est aux prises avec la pire crise qu’elle ait connue depuis dix ans.

Sakunda Holdings appartient à l’homme d’affaires Kudakwashe Tagwirei qui est l’un des plus importants conseillers du président Mnangangwa. La Holding est un financier de premier plan pour le programme agricole du gouvernement. Elle livre aussi du carburant, des engrais et des semences aux agriculteurs.

