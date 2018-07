Lesotho : Gem Diamonds récupère son onzième diamant de plus de 100 ct de l’année

(Agence Ecofin) - Le onzième diamant de plus de 100 carats récupéré cette année par Gem Diamonds est une pierre de couleur blanche exceptionnelle et de type IIa. La compagnie cotée à la bourse de Londres a découvert le diamant de 100,5 ct à sa mine Letšeng, au Lesotho.

Parmi les diamants de 100 carats découverts cette année à Letšeng, le plus gros reste la pierre de 910 carats récupérée en janvier. Plus importante récupération de l’histoire de la mine, la pierre est également considérée comme le 5ème plus gros diamant de qualité gemme jamais découvert.

Letšeng est la mine au plus grand prix en dollar par carat au monde. Elle est détenue à 70% par Gem Diamonds qui possède également, en Afrique, le projet Ghaghoo, actuellement en régime de maintenance et entretien au Botswana.

