Botswana : Lucara récupère un nouveau diamant de 327 carats à Karowe

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Lucara Diamond a annoncé jeudi, qu’elle a récupéré un nouveau diamant blanc de 327 carats à sa mine Karowe, au Botswana. La pierre est le huitième diamant de plus de 100 carats découvert à Karowe depuis le début de l’année, et elle fait suite au diamant brun pâle de 472 carats récupéré plus tôt cette année.

Lucara a indiqué qu’elle tiendra en juin prochain, un appel d’offres de pierres exceptionnelles qui verra la vente des diamants de 327 carats et 472 carats, ainsi que plusieurs autres gemmes récupérées depuis le début de l’année.

Les deux plus gros diamants de l’histoire de Karowe, Lesedi La Rona, une pierre de 1 109 carats et The Constellation, pesant 812,77 carats, ont été récupérés en 2015.

Louis-Nino Kansoun

