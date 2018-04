Botswana : Lucara récupère un diamant de 472 carats, la troisième plus grosse pierre de l’histoire de Karowe

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Lucara Diamond a annoncé jeudi, qu’elle a récupéré à sa mine Karowe (Botswana), un diamant brun pâle de qualité «gemme» et pesant 472 carats. La pierre est le troisième plus gros diamant jamais récupéré de la mine.

«En 2018, l'exploitation minière de Karowe est axée sur le lobe sud, qui livre systématiquement de grands diamants de haute qualité de plus de 10,8 carats.», a commenté Eira Thomas (photo), CEO de la compagnie dans un communiqué. Elle a ajouté que le diamant sera vendu avec d’autres pierres exceptionnelles récupérées depuis le début de l'année, dans le cadre du premier appel d'offres de pierres exceptionnelles plus tard en 2018.

Au premier trimestre 2018, Lucara Diamond a récupéré 218 diamants spéciaux (de plus de 10,8 carats), dont 4 pierres de plus de 100 carats.

Les deux plus gros diamants de l’histoire de Karowe, Lesedi La Rona, une pierre de 1 109 carats et The Constellation, pesant 812,77 carats, ont été récupérés en 2015. Lesedi La Rona, deuxième plus gros diamant jamais récupéré au monde, a été vendu en septembre 2017 à 53 millions $, tandis que The Constellation enregistrait l’année précédente, un prix de vente de 63,11 millions $.

Louis-Nino Kansoun

