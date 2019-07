Botswana : le deuxième plus gros diamant non taillé de l’histoire s’appelle Sewelô

(Agence Ecofin) - Lucara Diamond a décidé d’appeler son diamant de 1 758 carats, découvert à Karowe en avril dernier, Sewelô, ce qui signifie en langue locale «trouvaille rare». Le nom du deuxième plus gros diamant non taillé de l’histoire a été choisi parmi plus de 22 000 propositions, dans le cadre d’un concours ouvert à tous les citoyens botswanais.

« Le plus gros diamant récupéré de l'histoire du Botswana a été nommé ce soir par le peuple botswanais, à l'occasion d'une célébration du succès du Botswana », a déclaré Eira Thomas, PDG de Lucara, précisant que la compagnie a terminé son analyse de la pierre et se concentre sur les prochaines étapes du processus de vente.

Sewelô a ravi à Lesedi La Rona (diamant de 1 109 ct trouvé en novembre 2015 à Karowe) la place du plus gros diamant découvert à Botswana.

Le plus gros diamant jamais découvert reste le Cullinan, pierre de 3 106 carats, exhumée en Afrique du Sud, en 1905.

Lire aussi :

26/04/2019 - Botswana : Lucara découvre à Karowe, le deuxième plus gros diamant non taillé de l’histoire