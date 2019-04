Botswana : Lucara découvre à Karowe, le deuxième plus gros diamant non taillé de l’histoire

(Agence Ecofin) - Le cours de l’action de Lucara Diamond à la Bourse de Toronto a grimpé jeudi, suite à l’annonce de la découverte sur sa mine botswanaise Karowe du deuxième plus gros diamant non taillé de l’histoire. Il s’agit d’une pierre de 1 758 carats pesant près de 354g, qui ravit à Lesedi La Rona (diamant de 1 109 ct trouvé en novembre 2015 à Karowe), la place du plus gros diamant découvert à Botswana.

Lucara a indiqué que la récupération a été faite grâce au circuit XRT (utilisant les rayons X) mis en service en avril 2015. Sur une production totale d’environ 1,4 million de carats, le circuit a déjà livré 12 diamants de plus de 300 carats, y compris les deux pierres de plus de 1 000 carats. 11 des 12 diamants de plus de 300 carats ont généré des revenus de vente de plus de 158 millions de dollars.

«Le circuit de récupération de diamants XRT de Lucara, technologiquement avancé, a une fois de plus donné des résultats historiques. Karowe a maintenant produit deux diamants de plus de 1 000 carats en seulement quatre ans, ce qui confirme la probabilité de récupérer d'autres diamants de grande taille et de haute qualité à l'avenir.», a commenté Eira Thomas, PDG de Lucara Diamond.

Le plus gros diamant jamais découvert reste le Cullinan, pierre de 3 106 carats exhumée en Afrique du Sud, en 1905.

Louis-Nino Kansoun

