De Beers : la forte demande de diamants en Chine et aux Etats-Unis soutient à nouveau la hausse des revenus

(Agence Ecofin) - Après la crise de l’année dernière, le marché du diamant se porte globalement bien en 2021. Alors qu’il lui reste encore trois cycles, De Beers cumule déjà un chiffre d’affaires de plus de 3,5 milliards $.

De Beers Group, filiale de la holding britannique Anglo American, a réalisé un chiffre d’affaires de 515 millions $ au cours de son 7e cycle de vente de diamants cette année. C’est ce qui ressort du bilan provisoire publié le 8 septembre par l’entreprise qui précise que les deux principaux consommateurs, Chine et Etats-Unis ont été au rendez-vous de ce qui est la meilleure session depuis février 2021.

« Le sentiment dans le milieu de l’industrie du diamant continue d’être positif et cela se reflète dans nos ventes. C’est le résultat d’une demande robuste de diamants polis sur nos marchés clés des Etats-Unis et de la Chine », explique Bruce Cleaver, PDG du géant De Beers.

Depuis la vague meurtrière de la Covid-19 qui a touché l’Inde entre avril et mai, et fait chuter les ventes des cycles 3 et 4 en raison d’une baisse de la demande en provenance de ce pays, rappelons que la compagnie n’enregistre que des augmentations des revenus à chaque session.

Elle a ainsi vendu pour 477 millions $ de diamants lors du cycle 5 et pour 514 millions au cours de la sixième session. Notons que les résultats de ce septième cycle sont encore provisoires.

Emiliano Tossou

Lire aussi:

23/06/2021 - Diamants : De Beers engrange 470 millions $ pour le cinquième cycle de ventes de l’année