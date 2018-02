Namibie : Namdeb Holdings met sa mine Elizabeth Bay sur le marché

(Agence Ecofin) - Namdeb Holdings, une coentreprise 50/50 entre le gouvernement namibien et De Beers, a annoncé vendredi, qu’elle cherchait un acheteur pour sa mine d’Elizabeth Bay, afin de garantir son avenir à long terme. La mine, située le long de la côte sud-ouest de la Namibie près de la ville de Lüderitz, emploie environ 160 personnes et a produit environ 200 000 carats de diamants en 2017.

«La mine Elizabeth Bay continue de jouer un rôle important dans le développement de l'industrie du diamant en Namibie, nous n'avons donc pas pris cette décision à la légère.», commente le DG de Namdeb, Riaan Burger.

Il a expliqué que suite à un récent examen, la compagnie a conclu que la meilleure façon d’assurer un avenir plus long à la mine, dont la durée de vie prévue arrive à terme en 2019, était de trouver un opérateur à moindre coût plus approprié. Ce dernier devra être capable de «prendre en charge les opérations au-delà de 2019, de protéger les emplois et de contribuer durablement à l’économie namibienne».

En 2009, après le ralentissement économique, la mine a été placée en régime de maintenance et entretien. En 2011, les opérations ont repris grâce à la mise en œuvre d’un projet d'optimisation qui, à l'époque, prévoyait une durée de vie de quatre ans (2011-2014), qui sera plus tard prolongée à 2019, grâce à des innovations continues.

Louis-Nino Kansoun