Lucapa Diamond enregistre une production record en 2019 sur ses opérations africaines

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Lucapa Diamond a terminé 2019 sur une bonne note, enregistrant pour l’année globale une production record de 49 120 carats de diamants. Elle a pu compter sur ses deux mines en Afrique (Lulo et Mothae) pour contrer la baisse de la demande mondiale de diamants bruts, qui a impacté les prix et les revenus des producteurs de la pierre précieuse.

Pour sa première année de production, la mine Mothae (Lesotho) a livré 30 000 carats. À Lulo (Angola), les performances ont été affectées par des précipitations presque record et un arrêt des opérations suite à une action syndicale. La mine angolaise a produit un peu plus de 19 000 carats.

« Bien que 2019 ait été une année difficile pour tous les producteurs de diamants en ce qui concerne les prix de vente, l’exercice s’est terminé sur une note plus positive avec un redressement de la demande et des prix dans le secteur intermédiaire et les fortes ventes de bijoux dans la période des fêtes en Amérique », a déclaré la compagnie qui rapporte des revenus de vente de 55 millions de dollars pour l’année.

Lire aussi :

05/12/2018 - Lesotho : la mine Mothae entre en production commerciale