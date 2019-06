Angola : Lucapa lance un programme pour localiser la source des diamants de Lulo

(Agence Ecofin) - Lucapa Diamond cherche à localiser la source de kimberlite des diamants alluviaux de grande valeur qu’elle extrait actuellement à sa mine angolaise Lulo.

Pour atteindre cet objectif, elle a lancé cette semaine un programme d’exploration d’un coût de 3,3 millions $ qui durera 12 mois.

«La prochaine phase du programme de kimberlite s'appuie sur les nombreux travaux d'exploration réalisés depuis de nombreuses années à Lulo pour localiser les cheminées d'où proviennent les meilleurs diamants alluviaux du monde », a déclaré le DG, Stephen Wetherall.

La mine Lulo produit les meilleurs diamants alluviaux au monde. Elle est à la base de 146 millions de dollars de ventes de diamants effectuées par Lucapa à ce jour à un prix moyen de 2 000 $/ct.

Lulo a produit 13 diamants alluviaux de plus de 100 ct, dont les deux plus gros diamants (pesant 404 ct et 227 ct) jamais découverts en Angola.

Lire aussi :

15/05/2019 - Lulo, le mariage heureux entre l’Angola et Lucapa Diamond en 10 dates clés

07/02/2019 - L’Afrique, terre de diamants : 9 pays producteurs et 9 pierres célébrissimes