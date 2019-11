Botswana : il faudra un investissement de 514 millions $ pour doubler la durée de vie de la mine Karowe

(Agence Ecofin) - Lucara Diamond a publié lundi une étude de faisabilité pour un projet d’extension souterraine censé doubler la durée de vie de sa mine botswanaise de diamants Karowe. Selon l’étude, le développement du projet souterrain nécessitera un capital de 514 millions $, récupérable au bout de 2,8 ans.

Avec l’extension souterraine, la mine Karowe pourrait produire 7,8 millions de carats jusqu’en 2040, générant des revenus bruts de 5,25 milliards $ et des flux de trésorerie après impôts de 1 220 millions de dollars. La valeur actuelle nette après impôts est estimée à 718 millions $ pour les exploitations à ciel ouvert et souterraines, combinées.

« Les résultats de l’étude de faisabilité de Karowe Underground sont très encourageants, mettant en évidence une opportunité économique beaucoup plus importante que les estimations de l’évaluation économique préliminaire réalisée en 2017 », a commenté le PDG, Eira Thomas.

La mine Karowe est actuellement la seule mine de diamant de l’histoire à avoir produit deux diamants de plus de 1 000 carats. Au-delà de cette performance, elle a livré 15 diamants de plus de 300 carats et vendu 10 diamants à plus de 10 millions $ chacun. La construction de l’exploitation souterraine pourrait commencer mi-2020 avec pour but d’améliorer ces résultats.

Louis-Nino Kansoun

