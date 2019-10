Lesotho : le gouvernement renouvelle le bail minier de Letšeng pour 10 ans

(Agence Ecofin) - L’Etat du Lesotho a accordé 10 ans supplémentaires à Gem Diamonds sur le projet de diamants Letšeng. Le renouvellement du permis d’exploitation minière intervient après un processus de négociation statutaire entre la compagnie et le Lesotho Mining Board.

Selon les nouveaux termes convenus, la société dispose encore du droit de renouveler pour une autre période de 10 ans, le bail minier. Si les participations des deux parties dans la mine restent inchangées (70/30), l’Etat a augmenté la redevance due par Gem Diamonds sur les diamants vendus, la faisant passer de 8 % à 10 %. Le nombre de permis de travail qui peuvent être accordés aux ressortissants étrangers de Letšeng, augmente afin de combler tout manque de compétences dans les opérations minières.

« Le renouvellement du bail minier permettra à la mine Letšeng de continuer à apporter une contribution économique et sociale très importante à la population du Lesotho », a déclaré Clifford Elphick, le PDG.

Pour rappel, la mine Letšeng a produit en 2018 plus de 10 diamants de plus de 100 carats, dont une pierre de 910 carats considérée comme le 5e plus gros diamant de qualité gemme jamais découvert.

Louis-Nino Kansoun

