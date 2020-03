Tchad : l’exécutif réduira le coût des engrais sur les 5 prochaines années

(Agence Ecofin) - Au Tchad, le gouvernement injectera plus de 3 milliards de Fcfa par an sur les cinq prochaines campagnes cotonnières afin de réduire le prix des engrais aux producteurs. L’information rapportée par Rfi a été annoncée par le président Idriss Deby.

Concrètement, le prix des engrais livrés aux producteurs sera diminué de 6000 à 7 000 Fcfa par sac. Cette démarche de l’exécutif vise à stimuler l’utilisation d’engrais par les exploitants de coton afin de renforcer la production.

« On est aux alentours de 500 à 600 kilos à l’hectare. Or par l’intensification de l’utilisation des engrais, on passerait facilement à 1 200 ou 1 300 kilos à l’hectare. Et cela va plus que doubler la production des paysans, leur rendement, et donc le revenu peut être doublé », explique Ibrahim Malloum, secrétaire général en charge de la commercialisation à CotonTchad.

Au Tchad, la filière coton a été relancée grâce au rachat de 60 % du capital de CotonTchad par le singapourien Olam en 2018. La production du pays a progressé d’environ 16 000 tonnes de coton graine en 2017 à 173 000 tonnes en 2019.

Lire aussi :

22/01/2020 - Excellent bilan d’étape de la relance de la société « CotonChad »

25/04/2018 - Tchad : l’Etat cèdera 60% de ses parts dans Coton Tchad SN à Olam International