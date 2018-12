Le Comité consultatif international du coton ouvre sa 77ème réunion plénière à Abidjan

(Agence Ecofin) - Le Comité consultatif du coton (ICAC) a lancé hier, au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, la 77ème réunion plénière.

Elle rassemblera jusqu’au 6 décembre prochain, plus de 400 participants issus du secteur privé et publique autour du thème « Défis du coton : Solutions innovantes et durables ».

L’évènement permettra aux différentes parties prenantes de la filière cotonnière mondiale de mettre en lumière les nombreuses contraintes vécues par les pays producteurs comme le changement climatique et les déficits hydriques qui y sont associés.

La réunion sera également l'occasion pour les pays africains producteurs, d’échanger sur les expériences avec les pays avancés notammment sur le plan de l'amélioration de la productivité et de bénéficier de conseils dans leur approche de promotion de la filière coton.

Il faut noter que la Côte d'Ivoire, quatrième producteur africain de coton a adhéré à l'ICAC en 1973.

Ledit comité a été fondé en 1939 et fédère 29 pays et organisations internationales actives dans la production, la consommation et le négoce.

Espoir Olodo