Djibouti va étendre sa coopération avec la Chine dans l’économie numérique

(Agence Ecofin) - Dans le cadre des relations bilatérales qu’elles entretiennent, la République de Djibouti bénéficiera de l’expertise de la Chine dans le développement de son économie numérique. Un accord a été approuvé à cet effet lors de la visite de Wang Yi, le conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, à Djibouti le 9 janvier 2020. Lors de ce voyage, le représentant du gouvernement chinois s’est entretenu avec le président djiboutien Ismail Omar Guelleh.

Du soutien dans l’économie numérique, Djibouti en a besoin. Le pays qui est riche de sept câbles sous-marins de fibre optique a besoin de mettre à profit ses énormes capacités en connectivité – qui ne peuvent pas uniquement être réservées aux communications des populations – au service de son développement.

Djibouti a besoin de développer une large gamme de services en ligne, qui contribueront non seulement à améliorer la gouvernance (e-gouvernement) et l’économie nationale, mais également au bien-être des populations à travers des applications telles que l’e-éducation, l’e-santé, etc.

Selon les Nations unies, Djibouti est l’un des pays d’Afrique avec le plus faible indice de développement de l’e-gouvernement. Le pays est certes l’un des rares du continent avec une richesse en termes de capacités de connectivité, mais manque de compétences ; le taux de couverture de l’infrastructure télécoms est faible, les services en ligne sont quasi inexistants. La petite nation est classée 179e mondiale sur 193 pays.

