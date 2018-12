KPMG Afrique du Sud en quête d'un nouveau contrat de confiance après des mois émaillés de scandales  

(Agence Ecofin) - La filiale sud-africaine de la firme d'audit et de consulting KPMG est en pleine opération de charme auprès de son public, après des mois émaillés de scandales, a-t-on appris d'un éditorial publié lundi 10 decembre 2018 dans plusieurs médias sud-africains.

La publication signée de Wiseman Nkuhlu, le directeur général de cette organisation, indique que le KPMG d'aujourd'hui est très différente de ce qu'il était il y a 18 mois. « J’aimerais lancer un appel aux entreprises, au gouvernement et au public sud-africains », a-t-il écrit, demandant la reconnaissance de ses efforts, de sa patience et la possibilité qu'il a de jouer un rôle positif en Afrique du Sud.

Cette action vient s'ajouter aux dizaines d'excuses formulées par la firme d'audit, à la suite de preuves rapportées de son implication dans les plus importants scandales de corruption connus récemment en Afrique du Sud. L'une de ces actualités, qui a secoué l'économie la plus diversifiée d'Afrique est celle des liens de corruption entre la riche famille locale Gupta et l'ex-président démis de ses fonctions, Jacob Zuma.



Idriss Linge